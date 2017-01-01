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На Донбассе погиб боец, четверо ранены – штаб

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Сепаратисты активно применяли артиллерию, минометы разных калибров, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

За прошедшие сутки, 21  февраля, подразделения сепаратистов 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один боец погиб, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по нашим опорных пунктах вблизи Троицкого. С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки", – говорится в сообщении.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали военных возле Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска – из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали ВСУ неподалеку Зайцево.

На донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия обстреливались позиции в районе Авдеевки.

В штабе также уточнили, что украинский военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, согласно сводкам пресс-центра штаба АТО за 20 февраля, погиб один боец ВСУ, еще семеро пострадали.

Также стало известно, что погибла военный медик ВСУ.

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Теги: обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, Потери Украины в АТО, зона АТО, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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