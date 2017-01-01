Итоги 21 февраля: Допрос Порошенко и признания Климкина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 21 февраля:

Конституционный суд Украины избрал своего главу

На специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ избран Станислав Шевчук. Главу Конституционного суда судьи избрали путем тайного голосования.

Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.

Боевики убили медсестру в районе Крымского

Возле села Крымского Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО 21 февраля погибла старшая медсестра 10-й бригады Сабина Галицкая.



Военные ехали в Катериновку помогать местным, поскольку своих врачей там нет. Но добраться населенного пункта не смогли. Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики обстреляли авто из ПТРК. 23-летняя Сабина погибла на месте.

МИД Украины готов признать вину за Волынскую резню

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов признать вину отдельных украинцев и преклонить колено перед поляками за Волынскую резню, но только в случае идеологического компромисса с правительством Польши.

“Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я готов признать вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?..“, – сказал министр.

По словам Климкина, прошлое нельзя переписать, но можно осознать путем диалога.

Суд допросил Порошенко по делу о госизмене Януковича

В Оболонском районном суде Киева в режиме видеоконференции состоялся допрос президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Допрос был прекращен досрочно после вопроса об отдыхе Порошенко на Мальдивах. Судья отметил, что прекращение допроса “на правовой совести“ адвокатов Януковича.

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На допросе президент говорил о событиях 2014 года - в частности, о своей поездке в Крым 27 февраля и на Донбасс в апреле.

Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

Экс-президенту Грузии, бывшему глава Одесской ОГА Михаилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий. В Госпогранслужбе заявили, что считают данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины. Саакашвили считает такое решение незаконным и намерен его обжаловать.

Евросоюз официально продлил антироссийские санкции

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Евросоюз продлил на полгода действие санкций против России. Так, послы стран ЕС еще на шесть месяцев продлили санкции за аннексию Крыма. Ограничительные меры касаются 150 лиц, и 38 российских компаний.

В Совете Европы утвердили план действий для Украины

Комитет министров Совета Европы утвердил План действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, в котором по инициативе украинской стороны впервые указано о содействии выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

План действий – стратегический документ сотрудничества с Советом Европы на четыре года, согласно которому ключевыми партнерами от Украины являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации, а бюджет составляет 29,5 млн евро.

Европейский суд снял санкции с беглого Сергея Клюева

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Суд Люксембурга принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против беглого бизнесмена Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Обнародованное решение суда ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.