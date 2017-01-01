ГосЧС подала иски против 41 школы в Днепропетровской области

Спасатели отмечают, что трагедия лагеря Виктория может повторится.

В Каменском Днепропетровской области спасатели через суд требуют закрыть 41 учебное заведение из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает ТСН.

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После проверок, которые последовали после пожара в лагере Виктория Одесской области, сотрудники ГосЧС обнаружили, что в Каменском нарушения есть чуть ли не в каждой школе.

“Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, пути эвакуации содержатся неправильно, неисправная электросеть“, - перечислили их начальник городского управления Владимир Ярема.

При этом представители учебных заведений считают, что минимум половина обвинений безосновательны. Школы обязали все исправить, дали на это время, а кто не устранил нарушения – получил после повторных проверок судебные иски.

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Суд первой инстанции по одному из дел спасатели уже выиграли. В общем, чтобы выполнить все противопожарные нормы, в этой школе нужно 2,5 миллиона гривен. В управлении образования отмечают, что на эти нужды нужен трехлетний бюджет области. Школы уже обратились за деньгами к мэрии, и хотят просить помощи также в Минобразования, поскольку спасатели предупредили, что судебные иски отзывать не собираются.

Как сообщалось, в Днепре патрульный уговорил женщину спуститься с моста и спас ей жизнь.