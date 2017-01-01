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На КПП в Константиновке загорелся автобус с пассажирами

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Благодаря бдительности и быстрой реакции полиции транспорт и пассажиров удалось уберечь от огня.
Инцидент произошел на въезде в город
Инцидент произошел на въезде в город
police.dn.ua
На контрольно-пропускном пункте на въезде в город Константиновка Донецкой области загорелся пассажирский автобус.
 
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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“Происшествие случилось вчера на въезде в Константиновки. Увидев возгорание, полицейские немедленно остановили транспорт в безопасном для окружающих месте. Схватив огнетушители, которые в обязательном порядке находятся на территории блокпоста, правоохранители за считанные минуты потушили пожар. Водитель и пассажиры были спасены“, - говорится в сообщении.

Возгорание началось именно в момент подъезда к КПП - огнетушители были под рукой
Возгорание началось именно в момент подъезда к КПП - огнетушители были под рукой
police.dn.ua

Транспортное средство благополучно продолжило маршрут
Транспортное средство благополучно продолжило маршрут
police.dn.ua

Напомним, в ночь на  21 февраля в Одессе ночью сгорел Lexus RX депутата от БПП.

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Теги: Донецкая область, пожар, полиция, огнетушитель, автобус
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