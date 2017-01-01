На пунктах пропуска в зоне АТО скопилось 620 авто

Наибольшая пробка по состоянию на утро среды зафиксировала в пункте Гнутово Донецкой области: 150 автомобилей на въезд и 130 на выезд.

В зоне АТО ждут пропуска около 620 авто dpsu.gov.ua

Около 620 автомобилей находятся в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 40/100; Марьинка - 50/80; Новотроицкое - 50/20; Гнутово - 150/130", - говорится в сообщении.

В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ Новотроицкое на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Миссии Международного комитета Красного Креста.

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