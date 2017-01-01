В подвале киевского института обнаружили источник радиации
В Институте геохимии, минералогии и рудообразования имени Семененко Национальной академии наук Украины сотрудники обнаружили источник радиации (ионизирующего излучения) при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
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По историческим данным, в 60-70 годах прошлого века в данном помещении располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.
Администрация института приняла необходимые меры по обеспечению безопасности и сообщила об угрозе во все необходимые службы, в том числе в ГСЧС.
Напомним, 16 февраля в ГПСУ сообщили, что житель Киевской области хотел сдать в пункт приема металлолома почти 100 килограммов радиоактивного металла.
Ранее в декабре сотрудники полиции остановили автомобиль, следовавший из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в котором сотрудники одного из научных учреждений пытались вывезти обогащенный уран.