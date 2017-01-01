Кубив поручил урегулировать рынок лотерей

Министерству финансов и Министерству юстиции поручено доработать проект лицензионных условий для лотерей.

Первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив поручил органам исполнительной власти урегулировать рынок лотерей, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МЭРТ.

Министерству финансов и Министерству юстиции поручено доработать проект лицензионных условий для лотерей и до 23 февраля согласовать его с Государственной регуляторной службой и Антимонопольным комитетом Украины.

“В случае необходимости провести согласовательный совет при участии заинтересованных лиц”, — сообщается в протоколе от 16 февраля.

В сообщении пресс-службы также указано, что Кубив обязал урегулировать налоговые поступления от лотерей в бюджет.

“По данным Минфина, за 2017 год один из операторов собрал ставок на более 307 млн гривен, а заплатил налогов на 13 млн гривен. Второй оператор собрал ставок на 0,4 млн гривен, налогов не заплатил вообще. Оба пользуются пробелами в законе 2012 года и продолжают работать, даже несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны”, — подчеркнул Кубив.

Лидером по уплате налогов среди операторов лотерейного рынка является Украинская национальная лотерея (УНЛ). В 2017 году компания показало уплату налогов в госбюджет на уровне 186 миллионов гривен.

Как сообщалось в СМИ, уже в ближайшее время Кабинет министров намерен утвердить лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса в Украине, которые урегулируют рынок и установят четкие правила деятельности. Принятие постановления о лицензионных условиях для участников лотерейного рынка позволит запустить процесс продажи лицензий операторам лотерей, что, согласно планам правительства, принесет государственному бюджету около 2 млрд гривен.

Лицензионные условия для лотерейных операторов, которые намерен утвердить Кабмин, разработаны в соответствии с Законом “О государственных лотереях в Украине“.

СМИ усмотрели в действиях Антимонопольного комитета, раскритиковавшего положения закона о государственных лотереях, попытку оттянуть принятие лицензионных условий правительством. По мнению журналистов, это делается в интересах российских собственников лотерейных компаний МСЛ и Патриот, которые с 2015 года находятся под санкциями и не имеют права на хозяйственную деятельность в Украине.