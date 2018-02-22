Даже не сотни миллионов: в Украине ждут репарации от РФ

Сумму репараций определит Международный трибунал ООН - естественно, если он вынесет решение в пользу Украины .

В случае позитивного решения Международного трибунала ООН по иску официального Киева против России за нарушение морских прав Украины объем репараций может составить “даже не сотни миллионов“. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин.

Читай также: Россия должна компенсировать Украине ущерб от оккупации - МИД

Климкин напомнил, что в Международный арбитраж ООН подан первый всеохватывающий меморандум о нарушении РФ морских прав Украины. “Над этим документом вся наша команда, и именно международная команда, юристов и экспертов во всех сферах работала почти три года“, - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сумме возможной компенсации, Климкин отметил: “Мы сознательно не называем сумму, поскольку Россия продолжает нарушать права Украины. Соответственно, Россия за это заплатит“.

По словам главы МИД, сумму определит арбитраж, “сумма будет очень значительной“, поскольку это касается нарушения прав Украины и в Черном море, и в Азовском море.

“Это охватывает буквально все - от того, что нас лишили возможности добывать на нашем шельфе и использовать наш шельф, живые ресурсы, до культурного наследия“, - сказал он.

Читай также: В России спрогнозировали, когда рухнет Керченский мост

Министр пояснил, что украинские юристы прописали в меморандуме “абсолютно все с международными экспертами, абсолютно все сферы“.

“Но я подчеркиваю, что это будет очень серьезная сумма - не миллионы, и не десятки, и не сотни миллионов“, - подчеркнул он.

По его словам, также в июне этого года Украина подаст меморандумы в Международный суд в Гааге, который будет четко фиксировать нарушение Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма и запрете расовой дискриминации.

Напомним, 19 февраля 2018 года Украина подала иск к России в Международный арбитраж в Гааге за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые произошли и происходят в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В документе - около 500 приложений. Представителем Украины в суде по этому делу назначена заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Она считает, что РФ, вероятно, будет пытаться оспаривать юрисдикцию суда ООН рассматривать этот иск Украины.