Афиша на 8 Марта: женский марш и ралли по Киеву

Международный женский день 8 марта: куда пойти в Киеве и Украине. Афиша мероприятий 8 марта 2018 года с адресами и ценами: женский марш, ралли Киевом и Фестиваль вина на Закарпатье.

8 Марта остается одним из любимых украинцами праздником. Традиционно отмечают с цветами и подарками. В 2018 году праздник выпадает на четверг и будет выходным днем. Провести внеочередной выходной можно интересно и познавательно. В Украине запланированы разные мероприятия, многие из которых пройдут в период 7 до 9 марта 2018 года.

Куда пойти на 8 матра в Киеве

Марш женщин "Хватит терпеть" пройдет 8 марта в центре Киева с 13.00 до 16.00. Таким образом феминистические движения хотят привлечь внимание к неуважению женщин на работе, дома, общественных местах.

Традиционно на Крещатике организовывают "Большое женское ралли". В гонках могут принять участие 50 женских экипажей в составе двоих девушек: пилота и штурмана на любых автомобилях. Соревноваться будут в скоростном прохождении специальных участков, также нужно будет проехать быстрее всех по определенному маршруту. Соревнования будут проходить в рамках правил дорожного движения - это главное условие гонки. Транспорт разделят на классы: до 1400 см.куб, до 1800 см.куб., более 1800 см.куб. Отдельный зачет предусмотрен для экипажей на электромобилях. Начало в 12.00, награждение - в 19.00.

Большое женское ралли на 8 марта в Киеве

Приурочены к празднику весны и красоты выставки фиалок. Первая - на Дарнице, на территории Водолечебницы (ул. Попудренко, 34), вторая - в Национальном природоведческом музее НАН Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 15).

"Woman in Love"- большой праздничный концерт в Украинском национальном доме 7 марта 2018 года. Известные музыкальные композиции зрителям представит Национальный академический духовой оркестр Украины. Начало в 19.00.

Где: Киев, ул Крещатик,2

Стоимость: 200-450 грн.

Симфонический оркестр "Hardy Orchestra" выступит 7 марта 2018 года в 19.30 в НТУУ КПИ. Зрителям предлагают услышать известные хиты Ролингстоунс, Бонжови, Металлики, Квин, Кисс и многих других в новой аранжировке. Руководит оркестром известный дирижер Роман Андрийчук.

Где: Киев, просп. Победы, 37

Стоимость:190-750 грн.

7-8 марта 2018 года в Броварах в ТРЦ "Терминал" Ледовая арена грандиозную программу "Про любовь" представит Олег Винник. Концерты начнутся в 19.00.

Где: г. Бровары, Киевская,31б

Стоимость: 600-1600 грн.

Концерт Олега Винника в Броварах 8 марта

Съемка большого концерта "Шлягер года" под названием "Для тебя, любимая…" - 8 марта 2018 года в киевском Дворце спорта. В концерте примут участие: Катерина Бужинская, Павел Зибров, Нина Матвиенко, Алла Кудлай, Наталья Валеаская, Дима Коляденко, братья Яремчуки.Начало в 17.00.

Где: Киев, Спортивная площадь,1

Стоимость: 720-1500 грн.

8 марта 2018 года в НТУУ КПИ выступит Виктор Павлик. Артист споет более 20 хитов и новых композиций. Стоимость билетов от 190 до 750 грн. А в ивент-холле "Freedom" (ул. Кирилловская, 134) эксклюзивный концерт даст Оля Полякова. Цена билетов от 1200 до 3000 грн. ТНМК выступит c акустической программой в клубе Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41), а в Lavina Mall (ул. Берковецкая,6) - легендарные рокеры из СКАЙ.

Вечер творчества "Сигаретные фабрики" известного поэта Сергея Жадана запланирован на 9 марта 2018 года. Поэтический вечер начнется в 20.00. в НТУУ КПИ.

Где: Киев, просп. Победы, 37

Стоимость: 100-220 грн.

Творческий вечер Сергея Жадана 9 марта

В МЦКИ 9 марта 2018 года состоится Большой праздничный концерт: "Ах, какие женщины..." легендарной группы ФРИСТАЙЛ, завоевавшей зрительскую любовь с конца 80-ых и давшей жизнь хиту "Ах, какая женщина". Начало в 19.00.

Где: Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 350-1250 грн.

Легендарный Балет Сухишвили в рамках всеукраинского тура выступит 9 марта 2018 года в НДИ Украина. В грандиозной программе принимают участие 100 танцоров, которые демонстрируют зрителю не только сумасшедшие танцы, а и более 2,5 тысяч костюмов. Начало в 19.00.

Где: Киев, Большая Васильковская, 103

Стоимость: 350-1750 грн.

Схишвили 8 марта в Киеве (фото: relax.com.ua)

Мероприятия на 8 марта в Укриане

С 8 по 10 марта 2018 года в Берегово (Закарпатская область) будет проходить XV Международный фестиваль вина "Белое вино". Традиция берет свое начало с 2000 года. На центральной площади Кошута собираются лучшие виноделы Закарпатья, чтобы продемонстрировать свою продукция гостям. Здесь также можно купить современное и аутентичное оборудование для виноделия. В программе праздника: конкурсы, выступления музыкальных коллективов.

В Днепре с 8 по 11 марта 2018 года - завершающий этап IV Всеукраинского фестиваля уличного искусства, вручение дипломов победителям. Фестиваль начинается ежегодно в канун Рождества, а на протяжении уикендов проходит в двух городах - Харькове и Днепре.

IV Всеукраинский фестиваль уличного искусства в Днепре 8 марта 2018 года

Большой Львовский весенний концерт запланирован 8 марта 2018 года. В 19.00 в Малевич концерт арене выступят: Светлана Тарабарова, группа Дилемма и Артем Пивоваров.

Где: Львов, ул.просп. Вячеслава Чорновола,2

Стоимость: 350-8000 грн.

Закрытие лыжного сезона на Драгобрате отпразднуют соревнованиями X-days с 5 по 11 марта 2018 года.

Где: Закарпатье, урочище Драгобрат

Стоимость: проживание в двухместном номере от 3300 грн., скидки большим группам туристов.

Туристические агентства предлагают 8 марта 2018 года подняться на Говерлу - самую высокую точку Украины и гору Петрос - невысокую, но технически сложную для восхождения. Стоимость трехдневного тура в Ивано-Франковскую область - около 1500 грн.

Посетить Каменец-Подольский и Черновцы с 8 по 10 марта 2018 года - значит окунуться с головой в весеннюю романтику. Трехдневные туры, в стоимость которых входят экскурсии - от 2500 грн.

Напомним, на 8 марта украинцев ждут четырехдневные выходные. Также Укрзализныця к празднику 8 марта назначила девять дополнительных поездов.