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Русский язык как государственный одобряет 15% украинцев - опрос

Комментариев: 7
Более половины украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. Еще 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах.
Русский язык используют дома 24% опрошенных
Русский язык используют дома 24% опрошенных
EPA/UPG

Количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет, в то же время 15% украинцев - за предоставление русскому языку статуса государственного. Такие результаты исследования в четверг, 22 февраля, обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Так, 61% украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. Для сравнения - в 2014 году таких было 47%.

Еще 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах.

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Социологи отмечают, что при постоянном уменьшении количества сторонников предоставления русскому языку государственного статуса, растет количество сторонников украинского как единственного государственного без других альтернатив.

Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в южных и восточных областях.

В ходе опроса 47% участников заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% - как украинский, так и русский, 24% - русский, 1% - другой язык.

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Наибольшее предпочтение для общения дома украинскому языку отдают в западных, северных и центральных областях, за исключением Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Во всех остальных областях общаются и на русском, и на украинском языках.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: соцопросы, Языковой вопрос, Русский язык, опрос, украинский язык, русский язык
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Комментариев (7)
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Serg2176    22.02.2018, 22:05
Оценка:  +1
Serg2176
прикол в том что украинский язык и есть русским, в россии же говорят на его испорченном диалекте
freedom3000    22.02.2018, 20:55
Оценка:  +2
freedom3000
Если бы к языку не циплялись ,то и Украина была в полном составе .. Тема языка -то тема разделения . И если ее подымают , только для одного ,для разделения Украины
weightless    22.02.2018, 20:15
Оценка:  +4
weightless
опять эту гнилую ветошь из чулана достают...
lebedin2    22.02.2018, 19:07
Оценка:  -5
lebedin2
В Европейской стране Бельгии 2 государственных языка - французский и нидерландский. В столице чаще пользуются французским и немецким.
Woodbrother    22.02.2018, 19:21
Оценка:  -1
Woodbrother
В есропейской стране Дании один язык, и в Европейской стране Германии один язык.
weightless    22.02.2018, 20:23
Оценка:  -2
weightless
В европейской стране Бельгии живут два народа -фламандцы и валлоны,
а у нас живет один народ - украинский
Бувший_східняк    22.02.2018, 18:25
Оценка:  +8
Бувший_східняк
Там, где большинство одобряло русский, - уже война.
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