Русский язык как государственный одобряет 15% украинцев - опрос

Более половины украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. Еще 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах.

Количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет, в то же время 15% украинцев - за предоставление русскому языку статуса государственного. Такие результаты исследования в четверг, 22 февраля, обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Так, 61% украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. Для сравнения - в 2014 году таких было 47%.

Еще 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах.

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Социологи отмечают, что при постоянном уменьшении количества сторонников предоставления русскому языку государственного статуса, растет количество сторонников украинского как единственного государственного без других альтернатив.

Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в южных и восточных областях.

В ходе опроса 47% участников заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% - как украинский, так и русский, 24% - русский, 1% - другой язык.

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Наибольшее предпочтение для общения дома украинскому языку отдают в западных, северных и центральных областях, за исключением Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Во всех остальных областях общаются и на русском, и на украинском языках.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные.