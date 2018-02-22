Коррупция и самоубийства. Лучший медунивер страны

В главном медицинском вузе Украины университете имени А. Богомольца большой скандал - отстранили ректора. Ее обвиняют в срыве сдачи экзамена студентами - стоматологами. Однако накануне появились обвинения и в коррупции.

В Национальном медицинском университете имени Богомольца скандал за скандалом.

Сначала вся страна обсуждала самоубийство студентки из Туркменистана Муккадас Насырлаевой. Родственники девушки обвиняют в доведении до самоубийства руководство университета Богомольца. В вузе ей отказали оформить подписать заявление для продления вида на жительство.

Через несколько дней после того, как история Муккадас прогремела на всю страну, Министерство здравоохранения отстранило ректора университета Екатерину Амосову. В Минздраве говорят, что отстранение ректора не связано с историей девушки, которая покончила с собой.

Корреспондент.net разбирался в том, что происходит в главном медицинском вузе страны.

Самоубийство студентки

Трагедия случилась 30 января. 19-летняя студентка Мукаддас Насирлаева вышла из университета и пропал без вести. Микаддас училась на первом курсе университета в англоязычной группе, была старостой.

Адвокат семьи Насирлаевых и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов в Facebook заявил, что 30 января, после приема у заместителя декана Тимохиной, Мукаддас не поехала домой, а вышла на станции "Днепр", прошла вдоль набережной к мосту Патона и спрыгнула в воду.

По его словам, деканат по работе с иностранными студентами вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения вида на временное проживания в Украине. А заместитель декана Татьяна Тимохина и вовсе порвала заявление девушки и сообщила ей, что ничего подписывать не будет.

В вузе все отрицают

Администрация университета заявила о том, что Мукаддас отчислили еще 17 декабря "из-за нарушения миграционного законодательства", а 24 января "ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета".

При этом руководство вуза отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования.

В СМИ давно пишут о коррупционных схемах, которые действуют в вузе для устройства иностранных студентов. Говорят в вузе якобы оформляли иностранных студентов, которые были отчислены из учебных заведений Украины, на подготовительные курсы, которые те фактически не посещали, – таким образом, студентам безосновательно продлевали срок пребывания на территории Украины. Возможно, от Мукаддас тоже требовали взятку?

Отстранение ректора

Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову. Как объясняет ведомство, по графику, 20 февраля 2018 года одновременно по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, должен был состояться лицензионный интегрированный экзамен "Шаг 1. Стоматология".

Из 12 медицинских вузов страны экзамен не состоялся только в университете Богомольца.

Руководство вуза не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена, подчеркнули в министерстве.

Минздрав создал комиссию для всестороннего рассмотрения этой ситуации, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстранили не только ректора, но и директора Центра тестирования.

Ответ Амосовой

В срыве экзамена "Крок" Амосова обвиняет Министерство здравоохранения. По ее словам, этот повод – просто прикрытие, для того чтобы убрать ее с должности.

Так, Амосова утверждает, что Минздрав в лице лично замминистра Линчевского давил на нее и вынуждал совершать "противоправные действия" – без тендеров закупать для университета тестирование "Крок". И именно ее отказ якобы и стал истинной причиной отстранения.

Ректор собирается судиться с Минздравом, а пока не пускает в вуз назначенного вместо нее исполняющего обязанности ректора.