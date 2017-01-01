Помогут не остановиться. План ЕС для Украины

21 февраля 2018 года Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы. Поддержка реформ со стороны ЕС продолжится, но делать их Украина должна сама.

Стали понятны причины того, что разговоры об «усталости от Украины» щедро тиражировались в последние дни в украинских, европейских и американских СМИ. Несмотря на наличие проблем, в том числе и с коррупцией, Комитет министров Совета Европы принял новый План действий Совета Европы для Украины, говорится в №4 Журнала Корреспондент.

План действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Документ продолжает учрежденную в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и СЕ и является уже пятым по счету.

Ключевыми партнерами с украинской стороны в рамках плана являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации. Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро — финансирование предоставят Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн, а также Европейский Союз в целом.

Мероприятия в рамках Плана действий будут направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии. По инициативе Украины в Плане действий впервые однозначно зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Речь идет о помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

«Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие Плана действий для Украины на 2018-2021 годы. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия. …Это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Настоящая синергия в евроинтеграции»

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины

«…Сегодня (мы) должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшим посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией»

Дмитрий Кулеба, постпред Украины при СЕ

«Я с большим удовольствием объявляю новую программу соседства. Украина является одной из двух стран-приоритетов в этой программе... Программа предусматривает выделение Украине 65 млн в таких сферах, как права человека, стабильный экономический рост и демократия»

Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Дании — о новой программе помощи Дании Украине



