Центр Харькова из-за аварии остался без тепла

На тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы.

В центре Харькова в районе Шатиловки на тепловой магистрали утром в четверг, 22 февраля, произошла авария – без тепла и горячей воды остались жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения. Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5.

"На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов", - говорится в сообщении.

Из-за аварии завтра в городе будут приостановлены занятия в 10 школах в Киевском и Шевченковском районах. В девяти детских садах, оставшихся без тепла, также обзванивают родителей, чтобы установить, нужно ли организовывать работу групп в пятницу.

"Для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать несколько совместных групп с необходимым температурным режимом", - говорится в сообщении Харьковского горсовета.

Напомним, 15 февраля в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошел масштабный прорыв водопровода.

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