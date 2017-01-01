Паводок на Закарпатье нанес ущерба на 182 млн гривен

Ущерб от паводка на Закарпатье, который случился в декабре прошлого года, правительство оценило в 182 млн гривен. Выделенные средства пойдут на восстановительные работы.

Кабинет министров оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 315 920 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА.

"Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен", - говорится в сообщении.

Эту сумму планируется выделить из резервного фонда на восстановление поврежденных берегоукреплений, аварийно-восстановительные работы на автодорогах, мостах, расчистку и регулирования русел рек и тому подобное.

"Все технические вопросы по оформлению документации позади, ждем распоряжения Кабмина о выделении средств. Список объектов с разбивкой по районам прилагается", - отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Напомним, на Закарпатье в результате повышения уровня воды в реках эвакуированы 146 человек из 40 жилых домов. Произошло подтопление 1987 га сельхозугодий, 804 домохозяйств.