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Паводок на Закарпатье нанес ущерба на 182 млн гривен

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Ущерб от паводка на Закарпатье, который случился в декабре прошлого года, правительство оценило в 182 млн гривен. Выделенные средства пойдут на восстановительные работы.
Кабмин выделил средства на восстановление региона
Кабмин выделил средства на восстановление региона
carpathia.gov.ua

Кабинет министров оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 315 920 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА.

"Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен", - говорится в сообщении.

Эту сумму планируется выделить из резервного фонда на восстановление поврежденных берегоукреплений, аварийно-восстановительные работы на автодорогах, мостах, расчистку и регулирования русел рек и тому подобное.

"Все технические вопросы по оформлению документации позади, ждем распоряжения Кабмина о выделении средств. Список объектов с разбивкой по районам прилагается", - отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. 

Напомним, на Закарпатье в результате повышения уровня воды в реках эвакуированы 146 человек из 40 жилых домов. Произошло подтопление 1987 га сельхозугодий, 804 домохозяйств.

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Теги: Закарпатье, Кабмин Украины, ущерб, новый Кабмин
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Источник: korrespondent.net

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