Итоги 22 февраля: Завершение АТО и переименования в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 22 февраля 2018 года:

Глава Генштаба заявил о переформатировании АТО

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Антитеррористическая операция на Донбассе переформатируется в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

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Соответствующее изменения предусмотрены в законе о реинтеграции Донбасса, который подписал президент Петр Порошенко.

ЕС не будет финансировать КПП в Украине

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В Еврокомиссии сообщили, что финансирование проектов по развитию более десяти КПП на западной границе Украины закрыто.

Вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза об их закрытии является окончательным. Также Киеву предстоит вернуть часть полученных средств в размере восьми миллионов евро.

В ЕС раскритиковали законопроект Покупай украинское

Генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон заявил, что законопроект Покупай украинское в нынешней редакции серьезно нарушает Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Он подчеркнул, что ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора.

Кабмин дал разрешение на проверку бизнеса 20 госорганам

Кабинет министров опубликовал перечень органов государственного надзора, на которые в 2018 году не распространяется действие Закона Украины О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Таким образом вступило в силу решение правительства, которым вносятся исключения в мораторий на проверку бизнеса до конца 2018 года. В перечень вошли 20 государственных предприятий.

В ДНР заявили о создании “народного трибунала“

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в самопровозглашенной республике собираются создать “народный трибунал“ в ответ на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

В Киеве переименовали мост, парк и ряд улиц

Депутаты Киевского городского совета переименовали столичный Московский мост в Северный. Также депутаты упорядочили названия некоторых зеленых зон Киева. В частности, парк Дружбы народов переименовали в парк Муромец.

В Украину запретили ввоз еще девяти российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию страны еще девять российских изданий. Приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.