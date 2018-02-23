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Штаб показал уничтожение БМП под Докучаевском

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 4
Бойцы АТО (Объединенных сил) успешно поразили БМП, экипаж которой вел разведку передовых позиций ВСУ.
Уничтоженная БМП российско-оккупационных войск
Уничтоженная БМП российско-оккупационных войск
скриншот

В четверг, 22 февраля, военнослужащие ВСУ уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП) в районе оккупированного Докучаевска.

Смотри также: Еще одно видео, как украинские военные подбили БМП

Об этом сообщил пресс-центр АТО, который также опубликовал видео. Судя по записи, военные использовали противотанковый ракетный комплекс.

Штаб показал уничтожение БМП под Докучаевском
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“Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы Моспино Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевская было уничтожено боевую машину пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников“, - говорится в сообщении.

Примерно года назад Минобороны показало видео, как в зоне АТО 24-летний десантник с первого выстрела из ПТРК уничтожил БМП врага.
 

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Теги: АТО, Донбасс, война на Донбассе, БМП, сепаратисты, Докучаевск
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Комментариев (4)
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БА3395    23.02.2018, 09:57
Оценка:  -1
БА3395
И кто в данном случае нарушил перемирие?
slocum    23.02.2018, 10:11
Оценка:  -1
slocum
Нарушили российские оккупанты, которые выехали к позициям ВСУ. Или ты думаешь диверсанты коварно тащили на себе ПТУР, чтобы достать мирных трактористов?
z-u-b    23.02.2018, 09:05
Оценка:  +1
z-u-b
и догорают шлемафоны а с ними лица тех ребят
Woodbrother    23.02.2018, 09:52
Оценка:  +1
Woodbrother
ихтамнет , они все успели уволиться из рассейской армии .
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