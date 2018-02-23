Бойцы АТО (Объединенных сил) успешно поразили БМП, экипаж которой вел разведку передовых позиций ВСУ.

В четверг, 22 февраля, военнослужащие ВСУ уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП) в районе оккупированного Докучаевска.

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Об этом сообщил пресс-центр АТО, который также опубликовал видео. Судя по записи, военные использовали противотанковый ракетный комплекс.

Штаб показал уничтожение БМП под Докучаевском 0:00 / 01:09

“Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы Моспино Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевская было уничтожено боевую машину пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников“, - говорится в сообщении.

Примерно года назад Минобороны показало видео, как в зоне АТО 24-летний десантник с первого выстрела из ПТРК уничтожил БМП врага.

