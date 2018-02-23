Штаб показал уничтожение БМП под Докучаевском
В четверг, 22 февраля, военнослужащие ВСУ уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП) в районе оккупированного Докучаевска.
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Об этом сообщил пресс-центр АТО, который также опубликовал видео. Судя по записи, военные использовали противотанковый ракетный комплекс.
“Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы Моспино Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевская было уничтожено боевую машину пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников“, - говорится в сообщении.
Примерно года назад Минобороны показало видео, как в зоне АТО 24-летний десантник с первого выстрела из ПТРК уничтожил БМП врага.