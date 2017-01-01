Под Харьковом педофил пытался похитить ребенка на глазах у отца

Педофил пытался выкрасть ребенка с детской площадки, однако его заметил отец ребенка, который обезвредил рецидивиста.

В Харьковской области полиция по горячим следам задержала ранее судимого мужчину, который пытался похитить 9-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

“Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец девятилетнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию“, - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

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В прокуратуре сообщили, что злоумышленником оказался человек, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 года вернулся из мест лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст. 146 УК Украины и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержание под стражей.

Следователи также проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Напомним, 10 февраля в Житомирской области задержали педофила, который насиловал на протяжении двух лет своего сына. Ранее 17 января в России священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.