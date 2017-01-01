Житель Киевской области за убийство жены и ее родителей получил пожизненное

Чтобы снять с себя подозрения, убийца сам сообщил в полицию о гибели родственников.

В Киевской области в четверг, 22 февраля, благодаря поддержанию государственного обвинения прокуратурой 32-летний мужчина получил пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества - в одном из сел Киево-Святошинского района он дерзко убил свою жену и ее родителей-пенсионеров, чтобы беспрепятственно завладеть имуществом - квартирой жены в Киеве и домом ее родителей в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Читай также: Шесть медиков понесли наказание за смерть жениха, зарезанного на свадьбе Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в июне 2016 года, мужчина, позвонив на спецлинию 102 сообщил, что нашел мертвыми свою жену и ее родителей-пенсионеров. Проведенными неотложными следственно-оперативными мероприятиями в течение суток было установлено, что убийство совершил именно этот человек.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читай также: В Киевской области жена убила мужа и сымитировала суицид Как выяснилось, мужчина официально нигде не работал. Злоумышленник хранил у себя оружие и патроны, а потом приехав к родителям жены в одно из сел Киево-Святошинского района, ночью сначала выстрелил в жену, а потом в ее родителей-пенсионеров. Как выяснилось, мужчина официально нигде не работал. Злоумышленник хранил у себя оружие и патроны, а потом приехав к родителям жены в одно из сел Киево-Святошинского района, ночью сначала выстрелил в жену, а потом в ее родителей-пенсионеров.