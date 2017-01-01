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Житель Киевской области за убийство жены и ее родителей получил пожизненное

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Чтобы снять с себя подозрения, убийца сам сообщил в полицию о гибели родственников.
Преступник понесет максимальное наказание
Преступник понесет максимальное наказание
thekievtimes.ua

В Киевской области в четверг, 22 февраля, благодаря поддержанию государственного обвинения прокуратурой 32-летний мужчина получил пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества - в одном из сел Киево-Святошинского района он дерзко убил свою жену и ее родителей-пенсионеров, чтобы беспрепятственно завладеть имуществом - квартирой жены в Киеве и домом ее родителей в Киевской области. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
Напомним, в июне 2016 года, мужчина, позвонив на спецлинию 102 сообщил, что нашел мертвыми свою жену и ее родителей-пенсионеров. Проведенными неотложными следственно-оперативными мероприятиями в течение суток было установлено, что убийство совершил именно этот человек.
 
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
 

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Как выяснилось, мужчина официально нигде не работал. Злоумышленник хранил у себя оружие и патроны, а потом приехав к родителям жены в одно из сел Киево-Святошинского района, ночью сначала выстрелил в жену, а потом в ее родителей-пенсионеров.
 
Как сообщалось, 18 февраля в Молдове местный житель Алексей Митаки убил свою жену, модель журнала Playboy Анастасию Чекати, после чего покончил с собой, выпрыгнув из окна, оставив дома 3-летнюю дочь.
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Теги: убийство, муж, жена, Киевская область, прокуратура
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