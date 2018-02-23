Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе люди в балаклавах захватили санаторий

Комментариев: 1
За владение санаторием уже 10 лет борются Минюст и Укрпрофздравница.
Санаторй Лермонтовский находится в центре города
Санаторй Лермонтовский находится в центре города
dumskaya.net

Читай также: В Днепре массовая драка возле магазина закончилась стрельбой

Несколько десятков человек в балаклавах, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский в центре Одессы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сотрудников и руководство санатория не пускают на территорию здравницы.

“На месте инцидента присутствуют правоохранители, но пока никаких действий они пока не предпринимают“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за санаторий уже почти 10 лет идут споры между Министерством юстиции и Укрпрофздравницей (предприятие лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины).

Читай также: Перестрелка в Одессе: застрелен известный фанат “русского мира“

На территории Лермонтовского находятся объекты недвижимости общей площадью около 12,7 тыс. кв. м, а сам санаторий расположен недалеко от побережья в центральной части Одессы.

Напомним, 15 февраля в Каменском 100 полицейских освобождали заложников от рейдеров.

Поделись:
Теги: Одесса, рейдеры, санаторий, захват, Минюст
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
exolot    23.02.2018, 10:27
Оценка:  +1
exolot
присутствуют прикормленные правоохранители, но пока никаких действий не предпринимают не смотря на очевидные противозаконные действия - рейдерский захват.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь