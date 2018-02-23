В Одессе люди в балаклавах захватили санаторий
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Несколько десятков человек в балаклавах, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский в центре Одессы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Сотрудников и руководство санатория не пускают на территорию здравницы.
“На месте инцидента присутствуют правоохранители, но пока никаких действий они пока не предпринимают“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что за санаторий уже почти 10 лет идут споры между Министерством юстиции и Укрпрофздравницей (предприятие лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины).
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На территории Лермонтовского находятся объекты недвижимости общей площадью около 12,7 тыс. кв. м, а сам санаторий расположен недалеко от побережья в центральной части Одессы.
Напомним, 15 февраля в Каменском 100 полицейских освобождали заложников от рейдеров.