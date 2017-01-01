Закон о реинтеграции Донбасса опубликован

Закон, который называет Россию оккупантом Донбасса, вступит в силу 24 февраля 2018 года.

Закон о Донбассе вступил в силу 24 февраля 2018 года EPA/UPG

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Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №2268-VIII, который в СМИ называют законом о реинтеграции Донбасса, 23 февраля был опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Документ квалифицирует Россию как страну-агрессора и юридически определяет, что именно РФ оккупировала часть украинской территории.

Также законодательный акт существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для противостояния российской агрессии.

Сьогодні у парламентській газеті “Голос України“ опубліковано Закон України “Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях“https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 23 лютого 2018 р.

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Согласно закону изменится формат АТО. Руководить ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий Объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб.

Напомним, это закон Верховная Рада приняла 18 января 2018 года.20 февраля президент Петр Порошенко подписал документ. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 24 февраля 2018 года.