Хуг рассказал о россиянах в миссии ОБСЕ

Все команды сформированы из граждан многих стран. Не бывает "мононациональных" команд, заявил первый замглавы СММ ОБСЕ.

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все команды сформированы из граждан многих стран, включая и россиян, поэтому отчеты составляются объективно. Об этом в четверг, 22 февраля, в интервью Укринформу заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, на миссию возложена задача собирать информацию о ситуации с безопасностью и устанавливать факты. В миссии работает более 700 наблюдателей.

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“Все команды сформированы из граждан многих стран. Не бывает “мононациональных“ команд, в которые входили бы исключительно граждане Швейцарии, Франции или России. Патрули в конце дня садятся вместе и составляют общий отчет. Это, можно сказать, одно из средств предотвращения необъективности. Оно касается не только наблюдателей из Российской Федерации, но и всех наблюдателей в целом, независимо от того, гражданами какой страны они являются“, - подчеркнул Хуг.

Отвечая на вопрос, работает ли в миссии наблюдатель ОБСЕ, который в ноябре приветствовал сепаратистов во время передачи тел погибших бойцов АТО, Хуг сказал: “Мы внимательно изучили этот конкретный случай, о котором вы упомянули. Все наши сотрудники подписывали кодекс поведения. Мы довели до их ведома, что приемлемым в их работе будет лишь соблюдение этих высоких требований“.

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Он добавил, что существует четкий порядок действий, с помощью которого обеспечивается соблюдение требований кодекса.

“Было бы неуместным сейчас делать предположения относительно хода этого процесса“, - добавил Хуг.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщал, что в миссию наблюдателей на Донбассе входят 39 представителей России.

Ранее появилось видео, как представитель ОБСЕ тепло поприветствовал сепаратиста и выполнил воинское приветствие.