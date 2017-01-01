СБУ заявила о задержании группы хакеров в Днепре

Силовики проверяют информацию об организации кибератаки на заказ спецслужб страны-агрессора. Уже возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Нацполицией задержали группу хакеров в Днепре, которые вмешались в работу объектов инфраструктуры региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 23 февраля.

По информации ведомства, трое злоумышленников из Днепра атаковали расположенный в регионе центр обработки данных. Они похитили программные коды, а также заблокировали работу технологического оборудования.

“Проверяется также информация по организации кибератаки на заказ спецслужб страны-агрессора“, – говорится в сообщении.

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Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников силовики обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для совершения кибератаки.

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По данному факту возбуждено уголовное дело того по статье о незаконном вмешательстве в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей (ч.2. ст.361 УК Украины).

Ранее сообщалось, что хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Госcслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.