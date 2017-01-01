На Хмельнитчине на взятке попался начальник колонии
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя, которые требовали взятку за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им 3000 долларов.
При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии был пойман с поличным и задержан.
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Его руководителя задержали в служебном кабинете.
По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование.
Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области силовики задержали командира одной из воинской частей и его заместителя по подозрению в получении взяток.