На Хмельнитчине на взятке попался начальник колонии

Начальник колонии в Хмельницкой области и его заместитель задержаны за взятку. Чиновники требовали 3000 долларов за условно-досрочное освобождение осужденного, отбывавшего срок за умышленное убийство.

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя, которые требовали взятку за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им 3000 долларов.

При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии был пойман с поличным и задержан.

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Его руководителя задержали в служебном кабинете.

По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование.

Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в Хмельницкой области силовики задержали командира одной из воинской частей и его заместителя по подозрению в получении взяток.