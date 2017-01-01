Останки животных выбросили возле мусорных баков на улице Королева. В полиции пока официально не подтвердили факт обнаружения трупов косуль.

Посреди Черкасс браконьеры выбросили окровавленные останки убитых косуль. Об этом в пятницу, 23 февраля, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что останки животных выбросили возле мусорных баков на улице Королева. Местные жители нашли их утром четверга, 22 февраля.

"Мне было очень не по себе на это смотреть. У одной косульки я видела, что какие-то внутренности лежали рядом. И это на видном месте. С 7:30 там уже детей ведут в садик. И на это дети смотрели, взрослые фотографировали", - рассказала жительница города Надежда Пироган.

Женщина сообщила, что позвонила в полицию, где ей сказали, что уже в курсе ситуации и машина уже выехала на место происшествия. Однако официально в полиции пока не подтвердили факт обнаружения останков животных.

ВНИМАНИЕ! ФОТО И ВИДЕО СОДЕРЖАТ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТОКОСТИ!

Cмотрите фотогалерею: В Черкассах нашли окровавленные остатки косуль

Напомним, ранее в Сумской области неизвестные среди белого дня жестоко убили трех лебедей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet