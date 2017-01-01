В Украине 166 "нелегальных" польских памятников - Вятрович

Создан перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ веке, установленных на территории Украины. Не имеют разрешительных документов 166, заявил глава Института национальной памяти.

Из установленных в Украине 323 памятников, посвященных истории польского народа в ХХ веке, 166 не имеют разрешительных документов. Об этом говорится в отчете главы института Владимира Вятровича за 2017 год, обнародованном на сайте Института национальной памяти в пятницу, 23 февраля.

"Институтом создан перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ в, установленных на территории Украины. В список внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов", - говорится в документе.

Институт также отчитывается о создании перечня украинских памятников и памятных знаков, установленных на территории Республики Польша в честь украинцев - жертв войн и политических репрессий. В список внесены 76 объектов.

"Указанные сведения верифицированы с руководителями Объединения Украинской Польши и исследователями украинских мест памяти на территории Республики Польша", - говорится в отчете.

Напомним, ранее Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

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