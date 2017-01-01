Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств, а именно Республики Гватемала, Республики Чили и Исламской Республики Мавритания.

Порошенко принял верительные грамоты от послов Гватемалы, Чили и Мавритании president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании. Об этом в пятницу, 23 февраля, говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Гватемала - Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили - Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания - Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Порошенко с послами обсуждались вопросы активизации политических диалогов между странами.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко принял верительные грамоты от послов трех стран

Напомним, в начале января Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса, посла Ливана Али Дахера и посла Судана Мохаммеда Эиса Исмаила Дахаба.

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