Во Львове трех членов ОУН приговорили за подготовку теракта

Еще в позапрошлом году СБУ задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта на железной дороге.

В пятницу, 23 февраля, во Львове Шевченковский районный суд приговорил троих членов добровольческого батальона ОУН к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, за подготовку теракта на железной дороге возле Львова Андрея Макаришина приговорили к трем годам лишения свободы, но условно - он был освобожден в зале суда. К четырем годам лишения свободы приговорили Василия Шпика, которому также установили трехлетний испытательный срок, а время содержания под стражей зачислили как отбывание срока (1 день за 2 по “закону Савченко“). Потому Шпика также освободили.

К пяти годам лишения свободы суд приговорил Романа Парамущака, зачислив как отбывание срока время содержания в СИЗО. Он единственный, кто действительно сядет. При этом срок считается со дня задержания – 7 августа 2016 года.

После оглашения приговора Парамущак попытался вскрыть себе вены, передает Zaxid.net. Сторонники ОУН заблокировали выход с требованием оказать осужденному первую помощь. Это было сделано после гарантий, что суд разблокируют.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде.

Напомним, в августе 2016 года СБУ задержала во Львове пять человек по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Во время задержания один из них ранил из огнестрельного оружия сотрудника СБУ.

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СБУ открыла уголовное производство по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), ст.263 (незаконное обращение с оружием или боеприпасами) УК.

В 2017-ом двоих обвиняемых приговорили к 5 годам, условно.