Украинские танкисты учатся по стандартам НАТО

Тактические учения с применением танков проводят канадские инструкторы. В процесс учений они не вмешиваются, но за всем следят. После происходит совместное обсуждение.

На Яворовском полигоне во Львовской области украинские военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады перенимают канадский опыт применения танковых подразделений в боях. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает Радио Свобода.

Тактические учения с применением танков проводят канадские инструкторы. В процесс учений не вмешиваются, но следят и после происходит совместное обсуждение. Украинские танкисты получают конкретные советы. Согласно стандартам НАТО, в одном взводе задействуют четыре танка, в украинской армии - три.

"Особенность канадской армии в том, что они заботятся о безопасности людей. У них все сконцентрировано на том, чтобы обеспечить наибольшую охрану, чтобы было меньше потерь. Во многом сходства в нашей тактике и их, а разница в наступательных действиях. Мы идем в боевую линию, а они определенными скачками перемещаются, работают, как пехота", - рассказал военный инструктор, украинский военнослужащий Виталий Голуб.

Отмечается, что в этом году впервые украинские военнослужащие полноценным армейским подразделением в составе НАТО примут участие в военных учениях на полигоне Сухопутных войск США в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений, в которых примут участие военнослужащие армий стран НАТО.

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