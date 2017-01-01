Украинские танкисты учатся по стандартам НАТО
На Яворовском полигоне во Львовской области украинские военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады перенимают канадский опыт применения танковых подразделений в боях. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает Радио Свобода.
Тактические учения с применением танков проводят канадские инструкторы. В процесс учений не вмешиваются, но следят и после происходит совместное обсуждение. Украинские танкисты получают конкретные советы. Согласно стандартам НАТО, в одном взводе задействуют четыре танка, в украинской армии - три.
"Особенность канадской армии в том, что они заботятся о безопасности людей. У них все сконцентрировано на том, чтобы обеспечить наибольшую охрану, чтобы было меньше потерь. Во многом сходства в нашей тактике и их, а разница в наступательных действиях. Мы идем в боевую линию, а они определенными скачками перемещаются, работают, как пехота", - рассказал военный инструктор, украинский военнослужащий Виталий Голуб.
Отмечается, что в этом году впервые украинские военнослужащие полноценным армейским подразделением в составе НАТО примут участие в военных учениях на полигоне Сухопутных войск США в Германии.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений, в которых примут участие военнослужащие армий стран НАТО.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet