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Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева - СМИ

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Адвокат бывшего народного депутата Александра Шепелева заявил, что защита будет оспаривать новую меру пресечения в Апелляционном суде.
Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева - СМИ
pravda.com.ua

Бывшего народного депутата Александра Шепелева арестовали на два месяца без внесения залога. Такое решение в пятницу, 23 февраля, вынес Дарницкий райсуд Киева. Об этом изданию Страна.ua сообщил адвокат Шепелева Денис Аникин.

Как заявил Аникин, защита Шепелева планирует оспорить это решение в апелляционной инстанции.

В то же время правоохранители данную информацию пока не комментировали.

Напомним, 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Кроме того против экс-нардерпа Шепелева возобновили дело по факту убийства банкира Сергея Кириченко. 

 

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Теги: суд, арест, адвокат, Шепелєв
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Источник: korrespondent.net

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