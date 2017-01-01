Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева - СМИ
Бывшего народного депутата Александра Шепелева арестовали на два месяца без внесения залога. Такое решение в пятницу, 23 февраля, вынес Дарницкий райсуд Киева. Об этом изданию Страна.ua сообщил адвокат Шепелева Денис Аникин.
Как заявил Аникин, защита Шепелева планирует оспорить это решение в апелляционной инстанции.
В то же время правоохранители данную информацию пока не комментировали.
Напомним, 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Кроме того против экс-нардерпа Шепелева возобновили дело по факту убийства банкира Сергея Кириченко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet