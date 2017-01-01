Дело о поджоге редакции издания в Ровно на контроле прокуратуры

В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку для экспертизы.

В пресс-службе прокуратуры Ровенской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход проведения досудебного расследования в уголовном производстве по факту поджога редакции местного издания Четвертая власть.

Отмечается, что 22 февраля около 19.00 в помещение редакции в городе Ровно зашел неизвестный мужчина и бросил бутылку с горючим веществом. В это время на втором этаже здания находились журналисты, которые вызвали оперативные службы.

Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента повреждены окна, двери, офисная мебель и оборудование. Никто из людей не пострадал.

"В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку с запахом горюче-смазочных материалов, которую направили для проведения экспертизы", - информировали в прокуратуре.