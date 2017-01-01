Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело о поджоге редакции издания в Ровно на контроле прокуратуры

Комментариев: 0
В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку для экспертизы.
Последствия пожара в редакции ровенского издания Четвертая власть
Последствия пожара в редакции ровенского издания Четвертая власть
facebook.com/4vlada

В пресс-службе прокуратуры Ровенской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход проведения досудебного расследования в уголовном производстве по факту поджога редакции местного издания Четвертая власть.

Отмечается, что 22 февраля около 19.00 в помещение редакции в городе Ровно зашел неизвестный мужчина и бросил бутылку с горючим веществом. В это время на втором этаже здания находились журналисты, которые вызвали оперативные службы.
 
Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента повреждены окна, двери, офисная мебель и оборудование. Никто из людей не пострадал. 
 
"В уголовном производстве допрошены свидетели, составлен фотопортрет подозреваемого лица, изъято обгоревшую бутылку с запахом горюче-смазочных материалов, которую направили для проведения экспертизы", - информировали в прокуратуре. 
 
Ранее сообщалось, что в Ровно подожгли редакцию портала о коррупции.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пожар, прокуратура, Ровно, поджег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь