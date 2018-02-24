Штаб: Силы АТО обстреляли из запрещенной артиллерии

Противник применил на Луганском направлении запрещенное Минскими договоренностями вооружение - артиллерию калибра 122 мм и 152-мм.

На Луганском направлении сепаратисты применили крупнокалиберную артиллерию против ВСУ, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение – артиллерию калибра 122 мм.

По предварительным данным, в результате обстрела несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

В районе населенного пункта Подлесное сепаратисты применили против подразделений ВСУ артиллерийские системы калибра 152-мм. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, за сутки, 22 февраля, позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 19 раз, погиб один украинский военный.

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