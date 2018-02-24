Сепаратисты не дали наблюдателям осмотреть гумконвой из РФ

Десять белых грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" сопровождали около десятка других машин. Часть из них была с российскими номерами.

Сепаратисты не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого гумконвоя. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном на сайте ОБСЕ 23 февраля.

Наблюдатели зафиксировал проезд автоколонны грузовиков с РФ.

"Возле населенного пункта Новосветловка (неподконтрольный правительству Украины, 16 км на юго-восток от Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке", - подчеркнули наблюдатели.

"Их сопровождали два автомобиля с табличками сепаратистов ЛНР и надписью "Милиция", четыре автомобиля с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", машина скорой помощи с российскими номерными знаками и два других транспортных средства с табличками ЛНР", - подчеркнули в ОБСЕ.

"По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ "заблаговременно не согласовала" этот вопрос", - говорится в отчете.

Напомним, МИД требует от РФ прекратить отправлять гумконвои.

Как сообщалось, на неподконтрольную часть Донбасса из России в четверг, 25 января, отправился 73-й так называемый гуманитарный конвой.

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