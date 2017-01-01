За сутки в зоне АТО произошло 13 обстрелов
За прошедшие сутки, 23 февраля, сепаратисты 13 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В целом, за прошедшие сутки противник 13 раз нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что никто из украинских защитников не пострадал.
В штабе заявили, что особенно активно агрессор совершал провокации в темное время суток.
На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометами возле Луганского.
По предварительной информации штаба, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.
Из Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются.
Со 120-мм минометов и вооружения БМП сепаратисты вели огонь по опорным пунктам возле Троицкого.
"На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого", - отметили в штабе.
На Донецком направлении враг вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.
Ранее в ДНР заявили о гибели трех человек из-за ракетного обстрела.
Как сообщалось, сепаратисты не дали наблюдателям осмотреть гумконвой из РФ
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