За сутки в зоне АТО произошло 13 обстрелов

Возле Луганского сепаратисты стреляли из гранатометов. Несколько снарядов разорвались вблизи домов местных жителей и повредили их.

За сутки на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов Прес-центр штабу АТО / Facebook

За прошедшие сутки, 23 февраля, сепаратисты 13 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, за прошедшие сутки противник 13 раз нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что никто из украинских защитников не пострадал.

В штабе заявили, что особенно активно агрессор совершал провокации в темное время суток.

На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометами возле Луганского.

По предварительной информации штаба, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

Из Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются.

Со 120-мм минометов и вооружения БМП сепаратисты вели огонь по опорным пунктам возле Троицкого.

"На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого", - отметили в штабе.

На Донецком направлении враг вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.

Ранее в ДНР заявили о гибели трех человек из-за ракетного обстрела.

Как сообщалось, сепаратисты не дали наблюдателям осмотреть гумконвой из РФ

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