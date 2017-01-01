В ДНР собаки загрызли ребенка

Девочка возвращалась из школы, но до дома так и не дошла. "Полиция" застрелила две собаки, еще четыре по-прежнему гуляют по поселку.

В подконтрольном сепаратистам Харцызске, Донецкой области, стая собак загрызла до смерти 12-летнюю Лизу Канарейкину. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что собаки напали на ребенка, когда она возвращалась из школы домой. Родители нашли растерзанное тело ребенка в лесополосе неподалеку от дороги. Они начали искать дочь вечером, заметив, что та не вернулась с учебы.

"Вблизи того места я нашел портфель. Открыв его, увидел тетради, книги и учебник русского языка для 6-го класса. Я сразу догадался, что это нашей соседки", – рассказал сосед девочки Дмитрий Цурканов, который проезжал мимо места трагедии.

По словам местной жительницы Натальи Скибы, так называемая "полиция" сепаратистов застрелила двух собак, однако еще четыре крупные агрессивные собаки продолжают гулять в поселке.

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