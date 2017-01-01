Закон по Донбассу вступил в силу
В субботу, 24 февраля, вступил в силу закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
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Накануне его опубликовала официальная газета Верховной Рады Голос Украины. Документ вступает в силу на следующий день после официального обнародования, то есть в субботу, 24 февраля.
Напомним, 23 февраля 2018 года в газете Голосе Украины был опубликован закон Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
22 февраля начальник Генштаба Виктор Муженко анонсировал завершение АТО и начало операции Объединенных сил.