В Украину пришло сильное похолодание

В ближайшие дни в стране будут наблюдаться устойчивые морозы. Местами температура будет опускаться до 25 градусов мороза. На юге страны погода существенно не изменится.

В Украине ожидается мороз и снег АР

Серьезные морозы в ближайшие несколько дней установятся на территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 24 февраля, ожидается понижение ночной (минимальной) температуры до -21°. Немного теплее будет в южной части Украины и на Закарпатье.

"25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза", - говорится в сообщении.

Кроме того, в субботу в Украине пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

С понедельника ожидается ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

В эти выходные температура на севере страны снизится до 10-15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что сильные морозы в Украине продержатся до начала марта.

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