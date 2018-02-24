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ГПУ направила в Нидерланды запрос по Саакашвили

Комментариев: 4
Генеральная прокуратура Украины хочет получить образцы голоса Михаила Саакашвили. Однако плучить их может только если сам Саакашвили согласится их предоставить.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Украина просит правоохранительные органы Нидерландов взять у лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине. Соответствующий запрос направила Генеральная прокуратура Украины. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Интерфакс-Украина.

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сказал Енин.

По его словам, нидерландская сторона будет это делать самостоятельно, согласно поручению.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что образцы голоса Саакашвили может предоставить только в порядке доброй воли, замгенпрокурора сказал: "Да, безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами".

Напомним, Нидерланды выдали Саакашвили вид на жительство.

Ранее Саакашвили в Варшаве потребовал, чтобы его судили в Украине.

 

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Теги: Саакашвили, Нидерланды, ГПУ, расследование, следствие, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bugrov3    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +3
bugrov3
дибилизмь - лечится тока столбами (заметка самому хенеральнаму проку лолу! ). эта шобла всех считает идиотами.
НочьБобра    24.02.2018, 21:02
Оценка:  -9
НочьБобра
Интересно, будет ли барыгошвили бить ногами полицейских Нидерландов ?
Rikstal    24.02.2018, 21:04
Оценка:  0
Rikstal
украинских? возможно, хотя и маловероятно!
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