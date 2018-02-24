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Саакашвили: Я готов приехать в Украину и пройти следствие

Комментариев: 4
Саакашвили прокомментировал заявление Генпрокуратуры.
Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах
Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах
facebook.com/SaakashviliMikheil

Лидер партии Движение новых сил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили резко ответил Гепрокуратуре касательно следственных действий. Дело в том, что Генпрокуратура направила поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит взять Саакашвили образцы голоса.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook

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“То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Либо Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев, за идиотов, либо все сразу“, –  уточнил политик.

И добавил:

“В любом случае мой ответ этим клептократам: Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше “дело““.

Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.

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Теги: саакашвили, генпрокуратура, следствие
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Комментариев (4)
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SAId    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +5
SAId
цирк на дроті..спочатку ледве здихалися а тепер верните в зад???або я дурак або влада обкурилася...
M_а_р_k    24.02.2018, 21:04
Оценка:  0
M_а_р_k
Какое "следствие", наркоман упоротый? Уже и суд прошёл и апелляцию отклонили и выдворили, а оно тупит.
bugrov3    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -1
bugrov3
да они тебя, как черти ладана боятся. я когда - то писал мутаковичу: есть такая палочка - бумеранг называется, синешопые не верили. так будет и с чакалатнай зграей. хотелось - бы видеть всю эту стаю, развешенными на столбах, в назидание будущим.
Mayor**    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +1
Mayor**
Начни учить азбуку, Карл!
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