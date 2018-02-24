Саакашвили: Я готов приехать в Украину и пройти следствие

Саакашвили прокомментировал заявление Генпрокуратуры.

Лидер партии Движение новых сил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили резко ответил Гепрокуратуре касательно следственных действий. Дело в том, что Генпрокуратура направила поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит взять Саакашвили образцы голоса.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook

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“То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Либо Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев, за идиотов, либо все сразу“, – уточнил политик.

И добавил:

“В любом случае мой ответ этим клептократам: Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше “дело““.

Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.