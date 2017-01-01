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В ЛНР заявили о восстановлении мобильной связи

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Сепаратисты заявили, что полностью восстановили поврежденный во время обстрела кабель для мобильной связи оператора Vodafone-Украина.
В ЛНР снова работает Vodafone-Украина
В ЛНР снова работает Vodafone-Украина

В ЛНР заявили, что восстановили поврежденный при обстреле кабель мобильного оператора Vodafone-Украинам. С таким заявлением выступили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее работа мобильного оператора Vodafone-Украина была прекращена на подконтрольной сепаратистам территории Луганской области из-за обрыва линии.

"Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает, что в 13:56 24 февраля 2018 года завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора Vodafone", - говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 22 февраля, Vodafone заявил о проблемах со связью в ЛНР.

Как сообщалось, в ДНР отказ от связи Vodafone назвали "политическим решением".

 

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Теги: Мобильная связь, ремонт, Vodafone, ЛНР
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Источник: РИА Новости

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