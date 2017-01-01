Ветеран АТО из Николаевской области хранил дома арсенал
Житель города Первомайск Николаевской области привез из зоны АТО домой боеприпасы. Их, во время недавнего обыска, у него обнаружили правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Отмечается, что получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения 48-летнего мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.
Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в зоне АТО.
"Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.
Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.
Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ветерану грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Как сообщалось, во Львове обнаружили тайник с гранатами.
Напомним, ранее в Запорожье на остановке нашли свиную голову с гранатой в пасти.
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