Ветеран АТО из Николаевской области хранил дома арсенал

Правоохранители обнаружили у демобилизованного бойца 205 патронов калибра 5,45 мм, гранату РГД-4, две сигнальные ракеты и пластид.

Житель города Первомайск Николаевской области привез из зоны АТО домой боеприпасы. Их, во время недавнего обыска, у него обнаружили правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения 48-летнего мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в зоне АТО.

"Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.

Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.

Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ветерану грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось, во Львове обнаружили тайник с гранатами.

Напомним, ранее в Запорожье на остановке нашли свиную голову с гранатой в пасти.

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