В Харькове пройдет конференция по медицинской марихуане
Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа.
20 апреля в Харькове пройдет Международная медицинская каннабис-конференция.Организаторы утверждают, что это первое событие такого уровня в Украине.
"Ключевой акцент мы сделаем на лечебных свойствах конопли и продемонстрируем все те широкие возможности, которые откроются для Украины в случае разрешения внедрения международного опыта в отечественную медицину", - сообщается в анонсе.
На конференции выступят специалисты из Литовского университета, Университета Хьюстона и из Польши. Украину представят директор Института неврологии, психиатрии и наркологии Игорь Линский, профессор Виктория Кисличенко и нейрофизиолог Дмитрий Исаев.
Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа, при спазмах и судорогах и многих других заболеваниях.
Недавно Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны.
В Киевской области задержаны двое мужчин, выращивающих марихуану для продажи. Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около 500 грамм готовой к продаже марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и хранения.
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