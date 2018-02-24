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В Харькове пройдет конференция по медицинской марихуане

Комментариев: 3
Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа.
Лечебная марихуана
Лечебная марихуана
 
20 апреля в Харькове пройдет Международная медицинская каннабис-конференция.Организаторы утверждают, что это первое событие такого уровня в Украине.
 
"Ключевой акцент мы сделаем на лечебных свойствах конопли и продемонстрируем все те широкие возможности, которые откроются для Украины в случае разрешения внедрения международного опыта в отечественную медицину", - сообщается в анонсе.
 
На конференции выступят специалисты из Литовского университета, Университета Хьюстона и из Польши. Украину представят директор Института неврологии, психиатрии и наркологии Игорь Линский, профессор Виктория Кисличенко и нейрофизиолог Дмитрий Исаев.
 
Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа, при спазмах и судорогах и многих других заболеваниях.
 
Недавно Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны.
 
В Киевской области задержаны двое мужчин, выращивающих марихуану для продажи. Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около 500 грамм готовой к продаже марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и хранения.
 
 
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Теги: наркотики, медицина, Харьков, марихуана, конференция, конопля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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chytan    24.02.2018, 21:20
Оценка:  0
chytan
Биг мир, куда вы деваете комментарии ? И зачем ?!!!
Коцман_Бобза    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Применительно к Украине нужно рассматривать еще и техническое применение конопли. Это ценное сырье для производства натуральных волокон, ткани, растительного масла и натуральное средство борьбы с вредителями сада и огорода.
xxvekFox    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +1
xxvekFox
Конференция плавно перетечет в вечеринку!)))
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