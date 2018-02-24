В Харькове пройдет конференция по медицинской марихуане

Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа.

20 апреля в Харькове пройдет Международная медицинская каннабис-конференция.Организаторы утверждают, что это первое событие такого уровня в Украине.

"Ключевой акцент мы сделаем на лечебных свойствах конопли и продемонстрируем все те широкие возможности, которые откроются для Украины в случае разрешения внедрения международного опыта в отечественную медицину", - сообщается в анонсе.

На конференции выступят специалисты из Литовского университета, Университета Хьюстона и из Польши. Украину представят директор Института неврологии, психиатрии и наркологии Игорь Линский, профессор Виктория Кисличенко и нейрофизиолог Дмитрий Исаев.

Медицинская марихуана легально выращивается и используется в Канаде, Израиле, Нидерландах и некоторых штатах США. Ею купируют симптомы при лечении рака и СПИДа, при спазмах и судорогах и многих других заболеваниях.

Недавно Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны.