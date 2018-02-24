Порошенко против миротворцев из Беларуси - СМИ

Беларусь фактически имеет единое военное формирование с Россией, признанной Украиной страной-агрессором. Поэтому миротворцев из Беларуси на Донбассе быть не может.

Президент Петр Порошенко не поддерживает идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси, заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "Белорусский партизан".

Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически - Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

"Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - отметил Шушкевич.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий, в частности - с согласия Совета Безопасности ООН и Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

Вместе с тем замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом "Организации Договора о коллективной безопасности" – военно-политического блока во главе с РФ.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие. В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.