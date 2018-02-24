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Порошенко против миротворцев из Беларуси - СМИ

Комментариев: 3
Беларусь фактически имеет единое военное формирование с Россией, признанной Украиной страной-агрессором. Поэтому миротворцев из Беларуси на Донбассе быть не может.
Петр Порошенко, президент Украины
Петр Порошенко, президент Украины
 
Президент Петр Порошенко  не поддерживает идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси, заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "Белорусский партизан".
 
Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически -  Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".
 
"Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - отметил Шушкевич. 
 
 
Напомним, ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий, в частности - с согласия Совета Безопасности ООН и Украины.
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ. 
 
Вместе с тем замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом "Организации Договора о коллективной безопасности" – военно-политического блока во главе с РФ.
 
Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие.  В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.
 
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Теги: Миротворцы, ООН, Беларусь, Порошенко, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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nibumbum    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -10
nibumbum
о, кацапездолы заминусили ...
nibumbum    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -12
nibumbum
Все правильно сказал.
Бувший_східняк    24.02.2018, 21:03
Оценка:  -13
Бувший_східняк
А командовать ими будут из Кремля.
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