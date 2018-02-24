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В Ивано-Франковской области выпал черный снег

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После выпадания черного снега в Ивано-Франковской области местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС.
Черный снег в Ивано-Франковской области
Черный снег в Ивано-Франковской области
Скриншот из видео
 
В городе Бурштын Ивано-Франковской области выпал снег темного цвета, соответствующее видео опубликовано на YouTube. Местные жители винят в этом выбросы Бурштынской ТЭС. 
 
Авторы видео показывают на видео, что под плотной темной поверхностью находится белый и пушистый снег.
 
 
Жители города несколько лет жалуются на выбросы Бурштынской ТЭС. Однако недавно ДТЭК "Энерго" заявила об успешной реконструкции энергоблока №10 Бурштынской ТЭС стоимостью 1,1 млрд грн.

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После выпадания черного снега в Ивано-Франковской области местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС.

При этом в ДТЭК "Энерго" заявили, что на Бурштынской ТЭС была проведена реконструкция энергоблока, на котором был установлен новый электрофильтр, благодаря чему уровень выбросов ТЭС снизился до европейских норм.

Напомним, 30 января в Марокко впервые за 50 лет выпал снег.

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Теги: экология, снег, Ивано-Франковск, выбросы, ДТЭК
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PAPA303    24.02.2018, 21:12
Оценка:  0
PAPA303
Уголь свой надо Львовский закупать надо , а не Африканский
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