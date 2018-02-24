В Ивано-Франковской области выпал черный снег

После выпадания черного снега в Ивано-Франковской области местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС.

Черный снег в Ивано-Франковской области Скриншот из видео

В городе Бурштын Ивано-Франковской области выпал снег темного цвета, соответствующее видео опубликовано на YouTube. Местные жители винят в этом выбросы Бурштынской ТЭС.

Авторы видео показывают на видео, что под плотной темной поверхностью находится белый и пушистый снег.

Жители города несколько лет жалуются на выбросы Бурштынской ТЭС. Однако недавно ДТЭК "Энерго" заявила об успешной реконструкции энергоблока №10 Бурштынской ТЭС стоимостью 1,1 млрд грн.

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При этом в ДТЭК "Энерго" заявили, что на Бурштынской ТЭС была проведена реконструкция энергоблока, на котором был установлен новый электрофильтр, благодаря чему уровень выбросов ТЭС снизился до европейских норм.