Сепаратисты применили артиллерию – штаб

Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы на луганском направлении. Применялось оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

За минувшие сутки, 24 февраля, подразделения сепаратистов на Донбассе произвели четыре обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, в том чисе и из артиллерии. Среди бойцов потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в субботу, 25 февраля.

“Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения“, – говорится в сообщении.

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Так, на луганском направлении противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливали защитников Лобачева, а из стрелкового оружия провоцировали украинских военнослужащих у Станицы Луганской.

Напомним, за сутки 23 февраля сепаратисты 13 раз нарушили перемирие. Тогда ВСУ также не понесли потерь.