Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты применили артиллерию – штаб

Комментариев: 1
Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы на луганском направлении. Применялось оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.
Боец ВСУ на Донбассе
Боец ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

За минувшие сутки, 24 февраля, подразделения сепаратистов на Донбассе произвели четыре обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, в том чисе и из артиллерии. Среди бойцов потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в субботу, 25 февраля.

“Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения“, – говорится  в сообщении.

Читай также: На Донбассе создают спецотряды для подавления инакомыслия - разведка

Так, на луганском направлении противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливали защитников Лобачева, а из стрелкового оружия провоцировали украинских военнослужащих у Станицы Луганской.

Напомним, за сутки 23 февраля сепаратисты 13 раз нарушили перемирие. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, АТО новости, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
vasylio    25.02.2018, 09:05
Оценка:  +1
vasylio
Бігмір виконує замовлення ФСБ? Пора запамятати, не сепаратисти, а російські збройні сили!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь