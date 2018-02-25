Сепаратисты применили артиллерию – штаб
За минувшие сутки, 24 февраля, подразделения сепаратистов на Донбассе произвели четыре обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, в том чисе и из артиллерии. Среди бойцов потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в субботу, 25 февраля.
“Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения“, – говорится в сообщении.
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Так, на луганском направлении противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.
Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливали защитников Лобачева, а из стрелкового оружия провоцировали украинских военнослужащих у Станицы Луганской.
Напомним, за сутки 23 февраля сепаратисты 13 раз нарушили перемирие. Тогда ВСУ также не понесли потерь.