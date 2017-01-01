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Наблюдатели ОБСЕ покинули базу на Донбассе

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База в Попасной расположена вблизи от передовой. Наблюдатели приняли решение покинуть ее после продолжительных обстрелов и вернулись в Северодонецк.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ/Facebook

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули базу в населенном пункте Попасная Луганской области. Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на отчет ОБСЕ за 23 февраля.

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База ОБСЕ расположена вблизи от передовой. Наблюдатели покинули ее после продолжительных обстрелов.

Инцидент произошел вечером 23 февраля.

“Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдаталей, фельдшер и переводчик) немежденно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут“, – говорится в отчете.

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На следующий день, 24 февраля, члены миссии покинули передовую патрульную базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала значительное скопление вооружения и техники в районах Луганской области, что контролируются ЛНР.

 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, обстрел, обстрел Попасной, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Попасная, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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