Украинцев предупредили об усилении морозов

Во многих регионах страны температура ночью понизится до 25° мороза. А в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность.

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в результате вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 25 февраля.

Так, с 25 на 26 февраля ожидается, что температура воздуха ночью опустится до 19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 22° мороза; в южной части страны и на Закарпатье до 13° мороза.

"26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 по 26 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Ранее синоптики прогнозировали сильное похолодание в Украине уже на выходных, 24-25 февраля. Местами столбики термометра покажут 25° мороза.

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