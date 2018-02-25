По Украине объявили штормовое предупреждение
В большинстве областей Украины на вторник, 27 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 25 февраля.
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Так, по данным Гидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине (кроме западных областей) ожидается снег и метели. Порывы ветра будут со скоростью 15-22 м/с, а в Приазовье местами - 25-27 м/с.
Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады, значительные метели и снежные заносы.
Ранее спасатели предупредили о грядущем похолодании в некоторых областях Украины 26 февраля. Так, температура воздуха ночью опустится до 19°С мороза. А в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях - до 22°С мороза; в южной части и на Закарпатье ожидается до 13°С ниже нуля.