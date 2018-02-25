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По Украине объявили штормовое предупреждение

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27-28 февраля - в стране объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 15-22 м/с, а в Приазовье местами 25-27 м/с.
В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады
В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады
Прес-служба ДСНС України

В большинстве областей Украины на вторник, 27 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 25 февраля.

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Так, по данным Гидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине (кроме западных областей) ожидается снег и метели. Порывы ветра будут со скоростью 15-22 м/с, а в Приазовье местами - 25-27 м/с.

 
 

Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады, значительные метели и снежные заносы.

Ранее спасатели предупредили о грядущем похолодании в некоторых областях Украины 26 февраля. Так, температура воздуха ночью опустится до 19°С мороза. А в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях - до 22°С мороза; в южной части и на Закарпатье ожидается до 13°С ниже нуля.

 

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Теги: погода, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина, штормовое предупреждение, похолодание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Игорян_Игоряныч    25.02.2018, 23:13
Оценка:  0
Игорян_Игоряныч
Зима на последок лютует..
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