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Из Украины выдворили российского криминального авторитета Хасана

Комментариев: 12
По данным правоохранителей, Хасан контролировал деятельность организованных преступных группировок, непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений.
Из Украины выдворили российского криминального авторитета
Из Украины выдворили российского криминального авторитета

В Вышгороде Киевской области задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщила пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

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Как сообщили в ведомстве, 56-летний гражданин РФ проживал в Украине без разрешительных документов. Миграционные органы приняли решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении трех лет. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва.

По информации правоохранителей, Хасан является членом незаконных вооруженных формирований, влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

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Полиция установила, что он контролировал деятельность организованных преступных группировок, а также непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений, поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, и действовал под руководством воров в законе.

Кроме того, россиянин пропагандировал преступные традиции, идеи, взгляды для привлечения молодежи к криминальному миру. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них.

Напомним, 6 февраля прокуратура Полтавской области сообщила,  правоохранители обезвредили преступную группировку, организатором которой был депутат Миргородского городского совета от Радикальной партии Ляшко Хачатур Хачатрян.

 

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Теги: криминальный авторитет, РФ, Украина, Киевская область, задержание
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Комментариев (12)
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Estranged    25.02.2018, 23:21
Оценка:  0
Estranged
"непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений"
И его за это отпустили.
Ссыкуны или взяточники?
ChiefPlumber    25.02.2018, 22:49
Оценка:  0
ChiefPlumber
Правильно сделали.
У нас своих хватает.
MrSergiy_    25.02.2018, 22:40
Оценка:  +1
MrSergiy_
почему депортация на 3 года, что есть надежда, что он исправится за это время?
zveroboy111    25.02.2018, 20:24
Оценка:  +1
zveroboy111
"рускій мір" у всій своїй красі. Щур завжди живе як щур і щура виправить тільки "Щуряча смарть №1". І коштує вона дешевше, ніж екстрадиція.
zveroboy111    25.02.2018, 20:26
Оценка:  0
zveroboy111
"Щуряча смерть №1". На базарах продається.
VI_ІV    25.02.2018, 19:48
Оценка:  -1
VI_ІV
надо было присунуть ему на пол шишки,легче бы жилось среди россиянцев)
Sheva_46    25.02.2018, 19:48
Оценка:  +8
Sheva_46
А почему не в тюрягу...
Олександрович    25.02.2018, 20:25
Оценка:  -3
Олександрович
а навіщо...його ще кормити прийдеться
YO_ZURI    25.02.2018, 19:28
Оценка:  +1
YO_ZURI
Хасан пока
jonyAlex    25.02.2018, 19:08
Оценка:  -1
jonyAlex
Надеюсь ему не одно ребро сломале при доставке обратно )))))))))
Бувший_східняк    25.02.2018, 18:05
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Так кажется уже не в первый раз?..
Rikstal    25.02.2018, 18:15
Оценка:  +4
Rikstal
був такий Дід Хасан, якого вбили у москві.
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