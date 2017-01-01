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В зоне АТО погиб украинский военный

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С начала суток пророссийские боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям.
В зоне АТО погиб украинский военный
pravda.com.ua

В зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 25 февраля, погиб украинский военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

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С начала суток штаб АТО зафиксировал пять обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков.

На луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении боевики вели огонь по позициям возле Водяного из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. Возле шахты Бутовка велась стрельба из стрелкового оружия.

Напомним, что за сутки, 24 февраля, подразделения сепаратистов на Донбассе произвели четыре обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, в том чисе и из артиллерии.

 

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Теги: АТО, военные, обстрел, гибель, ранение
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