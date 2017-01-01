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ГСЧС: Без тепла в Харькове остается 81 дом

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Теплоснабжение постепенно восстанавливают в школах и детсадах, но еще пять детских садов и четыре школы остаются без тепла. Ремонтные работы планируется завершить до 12.00 понедельника.
Коммунальные службы города проводят ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения
Коммунальные службы города проводят ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения
Прес-служба ДСНС України

В Харькове без централизованного теплоснабжения остаются 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов и четыре школы. Об этом сообщил первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцький, сообщает Радио Свобода вечером в воскресенье, 25 февраля.

"Постоянно осуществляется мониторинг температуры воздуха в этих помещениях. Сейчас она не ниже 15 градусов тепла. В медицинских учреждениях, в перинатальном центре и роддоме поддерживается температура 25 градусов тепла", – отметил он.

По словам Мельчуцького, коммунальные службы города проводят ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения.

Как уточнил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, ремонтные работы и восстановление теплоснабжения города планируется завершить до 12.00 понедельника, 26 февраля.

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключены. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", - сказал он.

По его словам, коммунальные службы определили место прорыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

Ранее ожидалось, что теплоснабжение всех объектов жилой и социально-бытовой сфер Харькова восстановят к 18.00 воскресенья, 25 февраля.

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Теги: Харьков, отопление, авария, Тепло, прорыв трубы, теплосеть, теплоснабжение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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